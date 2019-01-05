أول مصارع ومصارعة عربيين في WWE يعلنان خطوبتهما

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة ( متابعات. )

أعلن أول مصارع كويتي في مؤسسة المصارعة العالمية WWE ناصر الرويح، الجمعة، خطوبته من أول مصارعة أردنية في «WWE» شادية بسيسو.

وقال الرويح عبر حسابه في أنستغرام، «نحن سعداء جداً لمشاركتكم بخبر خطوبتنا، ونتمي لكم ولمن تحبون سنة سعيدة».

يذكر أن الثنائي شادية بسيسو و ناصر الرويح قد بدأ رحلة التدريب في WWE بمركز تدريبات الاداء في أورلاندو ليبدأ كاولى خطوات النجومية داخل WWE.



وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية و العالمية أن شادية بسيسو أول أمرأة عربية يتم اختيارها من WWE للتدرب في مركز التدريبات الخاص بها، وناصر الرويح كأول كويتي يتم اختياره أيضا من WWE.

مصدر الصورة :

@shadiabseiso

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