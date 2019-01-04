مانشستر سيتي يشعل البريميرليج بالفوز على ليفربول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



في مباراة اتسمت بالحماس الكبير، فاز مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، ليقلص الفارق مع ليفربول على صدارة الترتيب إلى 4 نقاط.

افتتح أجويرو النتيجة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الـ41، بعد عرضية أرضية متقنة من الجبهة اليسري إلى داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء.

وفي الدقيقة الـ64 أخيرا جاء التعادل بعد عرضية رائعة من ترينت أرنولد، حولها روبيرتسون من لمسة واحدة نحو فيرمينو الذي تابع الكرة في المرمى الخالي .

وجاء الهدف الثاني للسيتي، بعد تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج إلى ليروي ساني، ليسدد الألماني كرة رائعة في مرمى أليسون بيكر.

واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنها أيضا لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف.

الخسارة هي الأولى لليفربول هذا الموسم، لتكون كل فرق الدوري قد تلقت خسارة واحدة على الأقل.



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