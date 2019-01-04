عبدالله السعيد ضمن تشكيلة بيراميدز لمواجهة الأهلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده مع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي السعودي.

ونجح مسؤولو بيراميدز في قيد اللاعب صاحب الـ 33 عاماً تمهيداً لإشراكه في مواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة في الدوري المصري.



ورحل عبد الله السعيد عن الأهلي المصري للدوري الفنلندي ثم للأهلي السعودي قبل أن ينضم إلى بيراميدز.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع الإكوادوري جون سيفوينتس والبوركيني إريك تراوري والفلسطيني حامد حمدان وعمرو مرعي في يناير الجاري.

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