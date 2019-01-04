سائقو الصين يتطلعون نحو سباقات فورمولا 1

أخبار الآن | شنغهاي - الصين (رويترز)

في حلبة شنغهاي الدولية التي تعد واحدة من أبرز حلبات سباقات المحركات في الصين، تشهد رياضة سباق السيارات إقبالا كبيرا , إذ تتزايد أعداد السائقين الراغبين في ترك بصمة داخل الحلبة , بصرف النظر عن أعمارهم إن كانوا شبابا أو مخضرمين.

من بين هؤلاء السائقين رايان ليو البالغ من العمر 29 عاما وهو من شنغهاي، وفاز ببطولة جي.تي 4 الصينية العام الماضي بسيارة من طراز أستون مارتن فانتاج وبصحبة السائق البريطاني المساعد جاك ميتشل.

لكن هذا الفوز لا يراه ليو إلا نقطة بداية نحو تحقيق حلمه في القيادة على أعلى المستويات، رغم أنه يتحلى بالواقعية إزاء إمكانية توافر فرص أمامه بالنظر لسنه.

وقال ليو "إنه حلم جميل يراودني كما يراود كثيرين غيري. ولكن إمكانية الظهور في سباقات فورمولا 1 للسيارات يعتمد على زيادة الموارد على كافة الاصعدة.

وأضاف "بالنسبة لي الأمر أكبر من مجرد حلم (وأكبر من أي شيء آخر)".

ولم يظهر أي سائق من الصين في سباقات فورمولا 1، رغم أن السائق الصيني ما تشينغ هوا شارك مع فريق اتش آر تي في التجارب الحرة، قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا في 2012.

ولا تعد هذه مسيرة سهلة أو غير مكلفة في رياضة يقول ليو عنها إنها تحظى بسمعة سيئة، بسبب ما اسماه "حرق الأموال".

وقال ليو، الذي يمول شغفه بسباقات السيارات من حصيلة مدخراته من عمله كمحلل سابق في بنك مورجان ستانلي وبسبب دعم يتلقاه من عائلته ومن جهات راعية، إنه أنفق نحو 5 ملايين يوان (729288 دولارا) في العام الماضي.

ودفع ليو منها نحو مليوني يوان لاستخدام سيارة من طراز أستون مارتن ونحو 800 ألف يوان ليكون ميتشل سائقا مساعدا.

وقال ميتشل الذي فاز هو الآخر بالنسخة البريطانية من سباق جي.تي 4 في 2018، إنه يحب التسابق في الصين التي أسست نسخة خاصة بها من سباقات جي.تي في 2016 مع انضمام المزيد من السائقين الصينيين الأثرياء إلى هذه الرياضة، لكنهم سرعان ما أدركوا أن المعايير مختلفة.

وأضاف ميتشل (20 عاما) "معظم من أتسابق معهم في بريطانيا كانوا يخوضون التجارب معي وأنا في سن السابعة. لكن الكثير من السائقين في هذه البطولة أقصد الصينيين... مستجدون على الحلبة".

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