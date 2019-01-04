رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توج كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، وذلك للمرة الخامسة في مسيرته.

رونالدو تنافس مع الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان، وكيليان مبابي على جائزة الأفضل المقدمة في الحفل الذي يقام في دولة الإمارات سنويا.

رونالدو توج مع فريقه السابق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في العام الماضي، والـ13 في تاريخ الميرينجي.



ويحتل الدون صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفا، بعد تألقه الملفت مع السيدة العجوز.

كما اقتنص رونالدو جائزة أخرى، وهي أفضل هدف في 2018، والذي سجله بقميص ريال مدريد في شباك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

فيما حصد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2018.



وتنافس ديشامب مع الرباعي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، ودييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد

بينما توج أتليتكو مدريد بجائزة جلوب سوكر لأفضل فريق في عام 2018.



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