رونالدو يغيب عن قائمة الأغلى في العالم

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



بعد وقت قليل من تتويجه بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم .. غاب إسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن قائمة "أغلى 10 لاعبين في العالم".

وبلغت قيمة رونالدو السوقية نحو 107 ملايين يورو، وهو رقم لم يؤهله إلى دخول القائمة، وفق ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".



وتربع البرازيلي نيمار على عرش الأغلى في العالم فيما حل المصري محمد صلاح في المركز الرابع.

وبلغت قيمة نيمار التي تعد الأكثر كلفة في سوق الانتقالات حتى الآن، 229 مليون يورو، ليحل في المركز الأول، فيما يأتي زميله في نادي باريس سان جرمان، مبابي الذي فرض نفسه بقوة في مونديال روسيا، في المركز الثاني بـ215 مليون يورو.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فحل في المركز في المركز الثالث بــ203 مليون يورو، متقدما على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بقيمة 168 مليون يورو.





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