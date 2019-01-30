معاقبة نورمحمدوف وماكغريغور بالإيقاف

أخبار الآن | نيفادا - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أعلنت هيئة الرياضة في ولاية نيفادا الأمريكية، حكمها بشأن حادثة الشجار التي انتهى بها النزال العالمي بين البطل الروسي حبيب نورمحمدوف والإيرلندي كونور ماكغريغور.

وقررت الهيئة معاقبة كل من نورمحمدوف بإيقافه 9 أشهر فضلا عن تغريمه نصف مليون دولار، لكن العقوبة قد تخفض إلى 3 فقط إذا شارك البطل الروسي في برنامج ضد التنمر. وإيقاف ماكغريغور 6 أشهر وتغريمه مبلغ 50 ألف دولار، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز".

وتفاعل نورمحمدوف بسرعة مع قرار الهيئة، وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "السياسة للأبد"، في إشارة إلى خلط الهيئة الأميركية السياسة بالرياضة.

وشارك نورمحمدوف على صفحته في موقع "إنستغرام" صورة يظهر فيها نائما على أريكة، وكتب عبارة: "أيقظوني حين ينتهي كل هذا".

في غضون ذلك، عاقبت الهيئة عضوين من فريق نور محمدوف، وهما أبوبكر نورمحمدوف، وزوبايرا توخوغوف، وتقرر إيقافهما عاما كاملا إلى جانب غرامة بقيمة 25 ألف دولار لكل منهما.

وفاز نورمحمدوف بلقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UCF 229 في مدينة لاس فيغاس الأميركية، في أكتوبر الماضي، وأجبر البطل الروسي خصمه على الاستسلام في الجولة الرابعة.

وفي نهاية النزال، دخل البطلان في مشادة كلامية مع مشجعي المقاتل الإيرلندي وقال إنهم قاموا باستفزازه، وعقب ذلك، خرج من الحلبة وتشاجر مع مشجعي منافسه، ولم تنته الأمور إلا بتدخل الشرطة.

Photo source: Sportsfile - gettyimages

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