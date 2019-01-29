موراي يخضع لعملية جراحية

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

خضع لاعب التنس الاسكتلندي آندي موراي لعملية جراحية في الفخذ في لندن، بعد معاناته من الألم لمدة تزيد على عام ونصف، بحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وكان موراي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر نيته في التقاعد عقب بطولة استراليا المفتوحة بسبب عدم قدرته على المواصلة بسبب الآلام التي يعاني منها.

موراي كان قد خضع لعملية جراحية أخرى في يناير عام 2018 في ملبورن بسبب الإصابة ذاتها.

وقام موراي بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" علق عليها قائلًا: "نأمل أن تكون هذه نهاية ألم الفخذ".

والجدير بالذكر أن موراي البالغ من العمر 31 عامًا ودع منافسات بطولة استراليا المفتوحة التي أقيمت الشهر الجاري من الدور الأول عقب الخسارة أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت.

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