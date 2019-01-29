موراتا سعيد بالانتقال إلى أتلتيكو

أخبار الآن| مدريد - إسبانيا - (وكالات)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، وصيف البطل وثاني الدوري الإسباني، عن ضمه للمهاجم الدولي ألفارو موراتا من تشلسي الإنجليزي، بموجب عقد إعارة لموسم ونصف.

وأعرب موراتا عن سعادته معتبراً هذا الانتقال خطوة مهمة بالنسبة لمسيرته. ومن المتوقع أن يدخل المهاجم الإسباني الذي دافع عن ألوان أتلتيكو مع الفرق السنية، قبل الانتقال إلى جاره ريال مدريد، في منافسة مع الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني الآخر دييغو كوستا.

وكان موراتا الذي سيدافع عن ألوان الفريق الأول في نادي العاصمة لموسم ونصف، أجرى الاثنين الزيارة الطبية الروتينية التي تسبق عادة توقيع العقد، وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما: "كل شيء سار على ما يرام"، معلنا بذلك اقتراب انتقاله رسميا، وفقا لفرانس برس.

وكما أنه وصف موسمه اللندني الأول بـ"الكارثي"، وكلفه الغياب عن تشكيلة المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2108. كما أنه لم يسجل هذا الموسم سوى 5 أهداف في 16 مباراة خاضها تحت إشراف المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري.

وبات انتقال مهاجم من العيار الثقيل إلى تشلسي هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي، يشكل تهديدا مباشرا له، فقرر العودة إلى بلاده والعمل على إعادة انطلاقته من بوابة أتلتيكو، الذي مثله مع فرق الشباب لفترة قصيرة قبل الالتحاق بمركز التأهيل التابع للفريق الملكي.

ولفت موراتا الذي أحرز مع منتخبات إسبانيا كأس أوروبا لدون 19 عاما (2011) ودون 21 عاما (2013)، الأنظار في 2015 مع يوفنتوس الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى برشلونة (1-3) في نهائي دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي أحرزها مرتين مع ريال مدريد (2014 و2017).

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