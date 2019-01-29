مدرب سعودي يتبرع بكليته "سرا" لأحد لاعبي فريقه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أثبت مدرب نادي جبة السعودي ، فهد الغربي، أن كرة القدم، أكبر من مجرد لعبة، بعد تبرعه لأحد لاعبي فريقه "سرا" بإحدى كليتيه في موقف إنساني نادر ونبيل.

كما أثنى عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووجه له الشكر الجزيل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واصفاً تصرفه بالإنساني والنبيل.



وأجرى اللاعب، يوسف الأسلمي، العملية الجراحية بنجاح. وزار الكابتن فهد الغربي منزل اللاعب للاطمئنان على صحته، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي، قرر التبرع له بإحدى كليتيه.

ولقي تصرف المدرب السعودي إشادات كبيرة من متابعي كرة القدم والإعلاميين الرياضيين

وأجرى اللاعب، يوسف الأسلمي، العملية الجراحية بنجاح، ولم يعرف هوية المتبرع له، سوى يوم الخميس، موعد إجراء العملية.

وزار الكابتن فهد الغربي منزل اللاعب للاطمئنان على صحته، بعد أن علم من زملاء "الأسلمي" بأنه مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي، قرر التبرع له بإحدى كليتيه.

وشد المدرب رحاله، على الفور، إلى الرياض، وأجرى الفحوصات الطبية دون أن يعلم أحد بذلك، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية.

وكتب الكابتن فهد الغربي "تغريدة" مؤثرة عبر حسابه الشخصي، على موقع "تويتر"، وذلك قبل دخوله المستشفى:

يذكر أن الكابتن فهد الغربي حاصل على الرخصة (B) للمدربين من الاتحاد الآسيوي وهو خريج جامعة مردوخ في بيرث بأستراليا، كما أنه كان لاعبا سابقا في فريق الطائي، الرياض، وفريمنتل الأسترالي وهو مدرب لناشئي وشباب الطائي وشباب جبة.

مصدر الصورة : @sport_jazirah

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