مباراة إيران واليابان.. هنا الطريق نحو نهائي كأس آسيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تنتظر جماهير بطولة كأس آسيا المباراة التي ستجمع منتخبي إيران واليابان اليوم الإثنين (5 بتوقيت السعودية)، وذلك ضمن نصف نهائي كأس آسيا 2019.

فعلى الضفة الإيرانية، فإنّ سعي المنتخب كبير لتحقيق الفوز للوصول إلى النهائي. فمنذ 43 عاماً، تواجهت إيران مع اليابان، وهي تنتظر اليوم بطاقة العبور التي تقودها إلى المباريات الحامسة.

وكان المنتخب الإيراني حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد في المباريات التي خاضها ضمن البطولة، وآخرها على الصين بثلاثية نظيفة.

على المقلب الياباني، وصل المنتخب إلى نصف النهائي بعد فوزه في المباريات الـ5 التي خاضها في البطولة، وهو الأول في ترتيب مجموعته بالدور الأول بعد الفوز على سلطنة عمان وتركمنستان وأوزبكستان، وذلك قبل فوزه على السعودية وفيتنام في الدور الـ16 والثمانية.

مصدر الصورة: My Social Mate

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