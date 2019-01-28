ألونسو كوباياشي يفوز بالضربة القاضية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

فاز الاسباني فرناندو ألونزو بطل العالم لسباقات فورمولا 1 مرتين على مدار 24 ساعة في دايتونا بفارق ضئيل.

وأصبح الإسباني ثالث بطل للفورمولا واحد فقط للفوز بالسباق ، لينضم إلى فيل هيل وماريو أندريتي

وسيحصل ألونزو البالغ من العمر 37 عامًا ، الفائز بالفعل في 24 ساعة من سباق لومان في العام الماضي ، على إكمال التاج الثلاثي للسيارات من خلال استحواذه على سيارة إندي 500 في مايو.

وقاد الونسو قيادة واين تايلور كاديلاك DPI ، وتولى قيادة السباق من أجل البقاء في حين فشل البرازيلي نصر في الانتقال إلى نقطة واحدة ودفعها إلى داخل المياه العميقة ، حيث خسر هذه المرة بفارق 1.5 ثانية. في الوقت الذي كانت فيه الأمور تحت سيطرة نصر ، كان ألونزو يتقدم 12 ثانية.

كاموي كوباياشي ، الأردن تعاونت تايلور ورينجر vanDer Zande مع ألونزو للفوز في محاولته الثانية في السباق الذي استمر 24 ساعة والذي كان يرفع العلم مرتين بسبب المطر والماء على المضمار وتم إيقافه قبل 10 دقائق.

كان الكسندر روسي هو السائق الوحيد الآخر الذي انتهى في اللفة. تولى الثالثة.

عودة الايطالية اليكس Zanardi لسباق التحمل بعد 17 عاما من فقدان ساقيه في حطام سباق مروع حصلت بداية سيئة في 90 دقيقة في السباق ،

في بداية أول قيادة له ، واجه Zanardi مشكلة في عجلة القيادة.

كان البالغ من العمر 52 عامًا يستخدم عجلة خاصة مزودة بعناصر تحكم يدوية للسيارة ، وتلفت دبابيس الربط عندما حاول توصيلها أثناء إسقاط السيارة من المقبس.

أنهى فريقه رقم 24 فريق BMW RLL رقم 32 بشكل عام وتاسع في الصف.

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