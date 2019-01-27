موراتا يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكرت الصحافة الإسبانية، الأحد، أن ألفارو موراتا المهاجم الدولي لنادي تشلسي الإنكليزي، اجتاز الفحص الطبي ، واقترب بشكل رسمي من الانضمام الى اتلتيكو مدريد ، وصيف البطل وثاني الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووصف المهاجم الإسباني موسمه اللندني الأول ب"الكارثي"، وكلفه الغيابَ عن تشكيلة المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2018. كما أنه لم يسجل هذا الموسم سوى خمسة أهداف في 16 مباراة خاضها تحت اشراف المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري.

وبات انتقال مهاجم من العيار الثقيل الأربعاء الى تشلسي هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي، يشكل له تهديدا مباشرا فقرر العودة الى بلاده والعمل على إعادة انطلاقته من بوابة اتلتيكو الذي مثله مع فرق الشباب لفترة قصيرة قبل الالتحاق بمركز التأهيل التابع للفريق الملكي.



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