حارس ليفربول يفجّر مفاجأة بتصريحاته.. ماذا قال عن فريقه؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد مرور 23 جولة، يتصدّر نادي ليفربول الدوري الإنجليزي، وتفصله 4 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي. فمع الأداء الرائع للنادي، فإنّ الكثيرين يرشحونه لانتزاع اللقب، لكن بالنسبة لحارسه البرازيلي أليسون، فالامر مختلف تماماً.

ففي تصريحاته أمام الصحافيين، كشف الحارس القادم قبل شهور من روما الإيطالي مقابل أكثر من 70 مليون يورو، عن تصوراته المعقدة بشأن شكل المنافسة في بقية الموسم.

ولفت أليسون إلى أنّ "ليفربول يتمتع بإمكانيات للقتال من أجل الحصول على أكبر الألقاب"، موضحاً أنّ "الطريق أمامه طويل جداً، ومن المهم التأكد من إلى أين نحن ذاهبون".

وتابع الحارس: "لقد برهن مانشستر سيتي على قوته بتحقيق لقب البريميرليغ بسهولة الموسم الماضي، وقد استثمروا أيضاً هذا الموسم. لذا فإن فريقهم بات أفضل الآن، إنهم منافسون أقوياء جداً. إنهم يعدون الفريق الأقرب للتتويج هذا الموسم أيضاً".

وكان مانشستر سيتي عاد ليسجل الإنتصارات من جديد، من خلال 4 مباريات متتالية، إحداها كانت أمام ليفربول حيث انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

مصدر الصورة: Socceruncle

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