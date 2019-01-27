جوكوفيتش يحقق رقماً قياسياً بفوزه باستراليا المفتوحة

أخبار الآن| ميلبورن - استراليا - (وكالات)

حقق الصربي نوفاك جوكوفيتش رقما قياسيا جديدا في عالم التنس بفوزه ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة السابعة على حساب الإسباني رافائيل نادال بعد أن هزمه بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع 6 - 3 و6 - 2 و6 - 3.

وبهذا رفع جوكوفيتش، المصنف الأول في التنس، عدد ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، غراند سلام، إلى 15 لقبا، لكنه مازال يتخلف بفارق لقبين عن نادال و5 ألقاب عن روجر فيدرر، المصنف الثالث. كما رفع انتصاراته على نادال إلى 34 انتصارا، مقابل 21 خسارة.

في المباراة التي استغرقت ساعتين و4 دقائق، بينهما، لم يرتكب جوكو سوى 9 أخطاء، مقابل 28 خطأ ارتكبها نادال.

وفسخ جوكوفيتش بذلك شراكته مع فيدرر، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بالفوز في بطولة أستراليا المفتوحة.

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