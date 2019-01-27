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برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بالفوز على جيرونا

أخبار الآن | جيرونا - إسبانيا ( وكالات )

واصل برشلونة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز على جيرونا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتيليفي ضمن منافسات الجولة 21.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البلوجرانا إلى النقطة 49 في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، فيما يتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 24 في المركز 13.

أحرز نيسلون سميدو الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 9، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

 

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