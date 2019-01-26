مدير منتخب الأرجنتين يعد بقرب عودة ميسي

أخبار الآن | بوينس آيرس - الأرجنتين ( وكالات )

أطلق سيزار مينوتي مدير منتخب الأرجنتين لكرة القدم وعدا بأن يكون ليونيل ميسي في تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم التي تستضيف البرازيل منافساتها في العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير الجديد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث أكد مينوتي أن منتخب التانغو لا يعتمد على ميسي وحده، ولا يحب ثقافة الاتكال عليه.

كما ذكر المدير الجديد لمنتخب التانغو أنه يأمل أن يوظف خبرته، وهو في سن الثمانين من العمر، لتحسين منتخب الأرجنتين.

وقال مينوتي: "لما أعود للعمل مع المنتخب حاليا؟ أولا، لأنهم طلبوا مني مساعدتهم. في العام 1982 تركت المنتخب بسبب مشكلات أيديولوجية مع السلطات، واستمرت تلك السلطات في حكم البلاد فترة طويلة، والآن يدعوني المنتخب مجددا وأنا ألبي الدعوة".

كما صرح مينوتي: "ميسي أفضل لاعب في العالم ولا شك في هذا، لكن المنتخب الأرجنتيني ضم نجوما كبار أيضا، مثل بيدرينيرا، وسيفوري، ومورينو، ودي ستيفانو، ومارادونا، واليوم ليونيل ميسي. سيكون ميسي في تشكيلة المنتخب دون شك، لكني لا أرد أن تسود ثقافة الاتكال عليه وأنه سينقذنا من الخسارات لأن هذا لا يناسب".

وكان مينوتي لاعبا في منتخب الأرجنتين بطل العالم 1978.

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