مانشستر يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس انجلترا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بلغ مانشستر يونايتد الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على أرسنال 3-1 في عقر دار الاخير الجمعة على استاد الامارات في لندن.

واستمر الفريق الشمالي العريق في سلسلة انتصاراته، التي بلغت ثمانية توالياً منذ أن تولى الاشراف عليه النرويجي اولي غونار سولسكيار خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

واذا كانت المباريات الست الأولى ضد فرق متواضعة المستوى نسبيا، فإن عودة مانشستر بالفوز من عقر دار توتنهام المؤقت ملعب ويمبلي بهدف وحيد في الدوري المحلي، ثم أمام ارسنال في المباراتين الاخيرتين لم يكن بالأمر السهل اطلاقا.

وقرر سولسكيار منح الفرصة أمام المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز لاعب ارسنال السابق للعب أساسيين، فلم يخيب اللاعبان آمال مدربهما فسجل سانشيز هدف الافتتاح بعد تمريرة ماكرة من لوكاكو وتخطيه حارس ارسنال المخضرم بتر تشيك (ق31)، ثم صنع لوكاكو الهدف الثاني ايضا لزميله جيسي لينغارد بعدها بدقيقتين.

ولاح الامل أمام ارسنال للعودة للمباراة عندما قلص له مهاجمه الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ النتيجة قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين عندما تابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك.

لكن ارسنال فشل في تشكيل أية خطورة في الشوط الثاني على مرمى الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو، الذي لعب اساسيا على حساب الاسباني دافيد دي خيا الذي أراحه المدرب.

وأشرك سولسكاير المهاجمين ماركوس راشفورد والفرنسي انطوني مارسيال منتصف الشوط الثاني ليحسم الاخير النتيجة في صالح فريقه بعد أن فشل الحارس تشيك الذي يخوض آخر موسم له قبل الاعتزال النهائي في التصدي لكرة بعيدة المدى للفرنسي بول بوغبا ليتابع مارسيال الكرة المرتدة داخل الشباك (ق82).

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