بيراميدز يكشف هوية مدربه الجديد

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (وكالات)

أعلن فريق "بيراميدز" المنافس في الدوري المصري، أنه تم التوقيع مع المدرب رامون دياز لتدريب الفريق خلفا لحسام حسن المقال من منصبه إثر التعادل مع الزمالك 3-3 يوم الخميس.

وكان دياز قريبا من تدريب الأهلي المصري في بداية الموسم الحالي، إلا أنه لم يتم حسم الصفقة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال تركي آل شيخ مالك بيراميدز، عبر صفحته على فيسبوك "تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من 8 أعضاء".

وأضاف: "سيحضر المدرب وفريقه مباراة الداخلية، ويتسلم الفريق بعدها.. مدرب بيراميدز في مباراة الداخلية هو أحمد حسن المشرف العام حاليا على قطاع الكرة في النادي".

ويتمتع المدرب الأرجنتيني بخبرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث سبق وأن درب ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين، كما تولى تدريب منتخب باراغواي، وأندية ريفر بلايت وسان لورنزو وإنديبندينتي الأرجنتي.

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