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قرعة نارية في كوبا أميركا 2019

أخبار الآن | ريو دي جينيرو - البرازيل ( وكالات )

أوقعت قرعة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل هذا العام، منتخب البرازيل المُضِيفَة مع بوليفيا وفنزويلا وبيرو في مجموعة وصفت بالسهلة.

كما جاءت منتخبات الأرجنتين مع كولومبيا وباراغواي والبلد الضَّيف على البطولة قطر في المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة، فتجمع الأوروغواي مع الإكوادور والبلد الضَّيف الثاني اليابان وحامل اللقب منتخب تشيلي.

وتلاقي البرازيل بوليفيا في الرابع عشر من يونيو حزيران في المواجهة الافتتاحية.

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