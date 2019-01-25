شوارع دبي تحتضن منافسات ماراثونها الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

انطلقت صباح اليوم في منطقة الجميرا في دبي، فعاليات النسخة العشرين من ماراثون دبي الدولي، بمشاركة نحو 30 ألفاً من الرياضيين.

ويشارك في الماراثون الحائز على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، نخبة من أفضل عداءي العالم، ومنهم الإثيوبي جيي أدولا، ومواطنه آسيفا مينجستو، والإثيوبي ليمي برهانو، والعداء السويسري تاديسي أبراهام.

أما في سباق السيدات، يتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين الكينية روث تشيبنجيتش والإثيوبية وركنش ديجيفا، إحدى الفائزات سابقاً في مارثون دبي وزميلتها الكينية شارون شيروب.

كما يشهد الماراثون، معركة قوية في سباق الكراسي المتحركة للرجال، بمشاركة مارسيل هاج، حامل اللقب السويسري المدافع عن اللقب، وبطل العالم 9 مرات، والمصنف الأول عالمياً، واليابانيين هيرويوكي ياماموتو وهيروكي نيشيدا، وكلاهما في الترتيب الثالث على العالم، وريوتا يوشيدا التاسع عالمياً.

ويبلغ مجموع جوائز السباق الرئيس للماراثون، ومسافته 42.195 كم، 385 ألف دولار، مقسمة بالتساوي بين أبطال سباقي الرجال والسيدات، ليحصل البطل في كل من السابقين على جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، فيما يحصل على 40 ألف دولار كل من صاحبي المركز الثاني في السباقين، وصاحبي المركز الثالث على 20 ألفاً لكل منهما، وتتدرج الجوائز حتى المركز العاشر، ويحصل صاحباه على 2.500 دولار لكل منهما.

وخصصت جائزة مالية قيمتها 18 ألف درهم، توزع على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيس للماراثون من المواطنين أو المواطنات، وهي نفس القيمة من الجوائز التي يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من المواطنين والمواطنات في سباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، فيما سيكون مجموع جوائز سباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم الأجانب، 55 ألف درهم، وخصصت جوائز مالية مجموعها 7 آلاف درهم لأبطال سباق 10 كم، وقيمة الجوائز نفسها ستكون مخصصة للأبطال الثلاثة من المواطنين والمواطنات.

مصدر الصورة: البيان

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