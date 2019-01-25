الإمارات وأستراليا في لقاء اليوم: المنافسة قوية!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في تمام الساعة 7 مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية، وعلى أرض ملعب "هزاع بن زايد" في العين، يخوض منتخب الإمارات مباراةً نارية ضدّ نظيره الأسترالي حامل اللقب، ضمن دور الثمانية في بطولة كأس آسيا المقامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المنتخب الوطني - الإماراتي، نجح في انتزاع الفوز من أمام قيرغزستان بنتيجة 3/2 في دور الـ16، لكن مواجهة اليوم لها طابعها الخاص والقوي مع المنتخب الأسترالي.

وسبق أن تواجه المنتخبان في مباراة ضمن نصف نهائي بطولة آسيا عام 2015، انتهت حينها بفوز أستراليا بنتيجة 2/0. والآن، يدخل المنتخب الإماراتي الباب نحو مباراة اليوم ساعياً لتحقيق الفوز والوصول إلى المربع الذهبي للبطولة.

وعلى جبهة أستراليا، فقد نجحت في إقصاء نظيرها الأوزبكي خارج المنافسة من خلال ركلات الترجيح، وقد انتهى اللقاء بنتيجة 4-2.

مصدر الصورة: إرم نيوز

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