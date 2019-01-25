الإمارات تقصي استراليا وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن المنتخب الإماراتي من بلوغ نصف نهائي كأس آسيا المقامة على أرضه، بعدما أطاح بنظيره الأسترالي حامل في مباراة مثيرة بختام الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وانتصر "الأبيض" الإماراتي على أستراليا بنتيجة 1-0 أمام جماهير كبيرة احتشدت لتشجيعه في مدرجات ملعب هزاع بن زايد في العين، مساء الجمعة.

واستطاع هداف المنتخب الإماراتي علي مبخوت خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69، بعدما استغل تمريرة خاطئة من الدفاع الأسترالي، لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ماثيو رايان ويودعها في الشباك الخالية.

وصمد المنتخب الإماراتي وقدم أداء استثنائيا حتى نهاية اللقاء، رغم محاولات حامل لقب كأس آسيا في العودة للمباراة بشتى الطرق.

وضرب "الأبيض" موعدا مع نظيره القطري في مواجهة مرتقبة بنصف النهائي، على ملعب مجمد بن زايد في أبوظبي، الثلاثاء المقبل، مما يعني وجود طرف عربي في النهائي لمواجهة الفائز من اليابان وإيران.

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