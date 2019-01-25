الإمارات أمام تحدي الكنغر الأسترالي

أخبار الآن | العين - الإمارات العربية المتحدة

تبحث الإمارات عن تحقيق انتصارها الأول على أستراليا، عندما يلتقي المنتخبان، اليوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس آسيا. وتسعى الإمارات لاستغلال عاملي الأرض والجمهور عندما تواجه أستراليا، للتغلب على تفوق الكنغر الأسترالي في تاريخ المواجهات.

وسبق أن التقى المنتخبان معًا 5 مرات، وكان الفوز حليف أستراليا في آخر 3 مواجهات رسمية، بينما سيطر التعادل على مباراتين وديتين. وتعادل المنتخبان سلبيًا في أول مباراتين جمعتهما عامي 2011 و2014، بينما كان اللقاء الرسمي الأول في نصف نهائي كأس آسيا نسخة 2015، وانتهى بفوز أستراليا بثنائية دون رد.

والتقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم الأخيرة، حيث فازت أستراليا ذهابًا على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي 1-0، ثم كررت فوزها في الإياب ولكن بنتيجة 2-0.

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