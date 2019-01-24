الصين وإيران تلتقيان اليوم.. من سيفوز؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على أرض ملعب محمد بن زايد - أبو ظبي، تواجه إيران الصين، اليوم الخميس (7 بتوقيت السعودية)، في مباراةٍ ضمن منافسات الدور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبرُ هذه المباراة حاسمة بالنسبة لإيران، التي تسعى إلى تخطي "عقبة" الصين، لتشق طريقها نحو حصد أول لقب قاري منذ العام 1976 عندما توّج مرة ثالثة وشباكها نظيفة.

وحالياً، يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك بفارق الأهداف عن العراق بعد فوزين على اليمن وفيتنام.

أمّا الصين، فإنّها تأمل في العودة إلى المنافسة على اللقب القاري، وذلك بعد تراجع في النسخ الـ3 الأخيرة، إذ حلت وصيفة في 1984 و2004 على أرضها. وتملك الصين تشكيلة متقدمة في السن، إذ تخطى 4 من أساسييها سن الـ30 على غرار القائد شنغ شي (38 عاماً)، إضافة إلى المهاجمين شياو زهي (33) وغاو لين (32).

مدرب الصين: لدينا مشكلة كبيرة

وفي تصريحات له للصحافيين، دعا مدرب الصين مارتشيلو ليبي، لاعبي المنتخب الصيني إلى "التطور على الصعيد النفسي"، واصفاً المنتخب الإيراني بـ"المرشح الأبرز لكسب المباراة اليوم".

واعتبرَ ليبي أنّ "تقدم سن عدد من اللاعبين ضمن المنتخب الصيني هو مشكلة كبيرة لمستقبله، لأنها تدل إلى نقص اللاعبين الشبان المخولين للعب ضمنه".

مدرب إيران: لسنا مرشحين للفوز

من جهته، لفت كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني إلى أنه "لا يمكن اعتبار فريقه المرشح للفوز ضد السين في ربع نهائي كأس آسيا"، وقال: "لسنا المرشحين للفوز، لا يوجد مرشح حينما تلعب في أدوار خروج المغلوب، ولا يمكنك أن تكسب المباريات بالإحصائيات أو وفقا للتصنيف الدولي".

وختم: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ المباراة بحريةٍ، أي الحرية لاتخاذ المخاطرات والقرارات. يجب علينا التمتع بالمباراة".

مصدر الصورة: المنتخب الصيني - سبورت 360

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