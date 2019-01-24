آل الشيخ يتخلى عن "الأهلي المصري": يحتاج لإدارة جديدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز إف سي، أنه "لم ولن يتعامل مع النادي الأهلي المصري مرة أخرى في ظلّ وجود الإدارة الحالية".

كلام آل الشيخ جاء خلال اتصال هاتفي مع برنامج "نمبر وان" على تلفزيون "النهار"، حيث قال: "أطلب من إدارة النادي إعلان قرار قبول استقالتي من رئاسته الفخرية".

وأوضح آل الشيخ أنه "وجود الإدارة الحالية هو المانع الأول بالنسبة له للتواصل مع النادي"، مشيراً إلى أن "التواصل بدأ من قبلها معه عن طريق أحمد شوبير".

واعتبر آل الشيخ أنّ "النادي الأهلي يحتاج إلى صفقة واحدة، وهي مجلس إدارة جديد".

مصدر الصورة: إرم نيوز

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