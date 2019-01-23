تغريدة محمد صلاح تثير ضجة على تويتر.. ماذا كتب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أثار النجم المصري، محمد صلاح، مساء الثلاثاء، قلق جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بعد أن قام بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي وصفها عدد كبير من عشاق الريدز بالغامضة.

وكتب صلاح تغريدة قصيرة جاء فيها: "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي.

وفور نشر التغريدة، سارعت جماهير ليفربول إلى كتابة تعليقات عليها بالآلاف، لكن معظمهم تساءل عن مصير اللاعب مع الريدز.

وكتب أحد مشجعي ليفربول قائلا: "مع من تتواصل يا مو؟"، فيما غرد آخر بقوله: "إلى أين يا صلاح؟"

وعلقت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية على تغريدة صلاح، مشيرة إلى أنه يريد اتخاذ قرار جديد مع بداية العام الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح ربما يلمح إلى الانتقادات التي توجه له، بعد اتهامه البعض بالادعاء للحصول على "ركلات جزاء"، خلال مواجهات ليفربول مؤخرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن صلاح تعرض في الآونة الأخيرة لسيل من الانتقادات، حيث اتهمه البعض بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء، ما دفع مدربه يورغن كلوب للرد بقوة على هذه الاتهامات.

ويقدم صلاح مستوى متميز مع ليفربول، حيث يحتل صدارة هدافي البريميرليغ في الموسم الحالي برصيد 16 هدفا، بعد أن كانت بدايته غير موفقة إلى حد ما، فيما يحتل فريقه صارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي.

اقرا ايضا: غموض كبير.. حسابات محمد صلاح تختفي عن مواقع التواصل (صور)