العداء التاريخي بولت يعتزل كرة القدم بعد مسيرة 8 أسابيع

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (SNTV)

أكد العداء الأسطورة يوسين بولت إعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد فشله فى الاتفاق مع إدارة نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي، فى توقيع عقد احترافي بعد فترة من المعايشة استمرت 8 أسابيع.

و أجرى بولت أيضا فترة تجريبية مع نادي نرويجي و آخر الماني و سيركز الآن على اهتماماته التجارية.

بولت صاحب ثمانية القاب أولمبية شارك في مباراتين وديتين فقط استعدادًا للموسم الجديد، سجل خلالها هدفين أمام نادي نادي ماكارثر ساوث ويست.

وقال يوسين بولت فى تصريحات نشرتها وسائل الإعلام: "لا أريد أن أقول إنه لم يتم التعامل معي بشكل صحيح، ولكن أود أن أقول أنني تعلمت الدرس".

أضاف: "لقد كانت تجربة جيدة، استمتعت لكوني ضمن فريق، كان يجب أن تكون التجربة مختلفة بالمشاركة فى المباريات، لكن فى النهاية قضيت وقتًا ممتعًا.

وشارك يوسين بولت في مباراتين وديتين فقط استعدادًا للموسم الجديد، سجل خلالها هدفين أمام نادي نادي ماكارثر ساوث ويست.

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