أغرب 10 انتقالات كروية في العالم لم تكن متوقعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @GoalSA )

تصدر خبر انتقال كيفن برينس بواتينغ صفحات وسائل الإعلام الكتالونية مترافقاً مع حالة من الصدمة ، إذ انه انتقال غير متوقع للاعب الغاني البالغ من العمر 31 عاماًً.. لكن هذا الانتقال الغريب وغير المتوقع ليس الأول في تاريخ كرة القدم .. اليكم أيضاً أغرب 10 انتقالات حدثت ..

1-انتقال جوليان فوبير من وست هام يونايتد على سبيل الإعارة إلى ريال مدريد في يناير 2009. أثار انتقاله استياء العديد من المشجعين ولم يكونوا مخطئين، إذ شارك المدافع الفرنسي لمدة 54 دقيقة فقط في الستة أشهر.

2- انتقال لاعب خط الوسط الإيراني علي كريمي لصفوف بايرن ميونخ الألماني قادماً من نادي أهلي دبي الإماراتي في صفقة جعلت الكثير من مشجعي البافاري يتسائل عن جدوى وجود لاعب دون خبرة على أعلى مستوى في صفوف ناديهم.

3- بعدما سجل 37 هدف في جميع المسابقات مع نادي هيرنفيين الهولندي في موسم 2006\2007، ارتبط إسم أفونسو ألفيش بعمالقة القارة الأوروبية في ذلك الوقت، ولكنه بقي مع ناديه حتى يناير 2008، حين انتقل إلى ميدلزبره الذي كان يصارع الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك.

4- اعترف أليكس فيرجسون أنه ضم البرتغالي بيبي مقابل ثمانية مليون يورو لمانشستر يونايتد بناء على نصحية مواطنه كارلوس كيروش ليس أكثر بعد تألق اللاعب في كأس العالم للمشردين.

5- بعدما كان جوليو سيزار من أفضل الحراس في العالم بعد سنواته من ذهب مع إنتر، قرر النيراتزوري الاستغناء عن خدماته ليختار الانضمام لكوينز بارك رينجرز.

6- الدولي الفرنسي جينياك، انتقل إلى تيجريس المكسيكي وهو في سن التاسعة والعشرين قادماً من أوليمبيك مارسيليا. توقع الكثيرون أن مسيرته في انحدار، ولكنه أثبت العكس بعدما أدى بشكل رائع في المكسيك، ما جعل ديدييه ديشامب يستدعيه لقائمة المنتخب الفرنسي ليورو 2016.

7- قدم جوناثان وودجيت مستويات مميزة مع نيوكاسل، ليفاجيء بريال مدريد يتحرك لضمه بمقابل 20 مليون يورو، لكنه لعب في تسع مباريات فقط بقميص الملكي بسبب الإصابات.

8- ضم ريال مدريد الدنماركي توماس جرافسن لسد الفراغ الذي تركه كلود ماكيليلي، ولكن المقاتل، كما كان يوصف، بدا كسمكة خارج المياه في العاصمة الإسبانية ورحل غير مأسوفاً عليه

9- في 2013 دفع إنتر 300 ألف يورو لتدعيم خط هجومه عبر ضم توماسو روكي، إبن السادسة والثلاثين من لاتسيو.

10- صفقة لا يجد الكثيرون لها تفسيراً حتى الآن، انضم باولينيو إلى برشلونة الموسم الماضي مقابل 40 مليون يورو، ورحل بعد نهايته مباشرة بمبلغ مشابه.

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