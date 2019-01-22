يوفنتوس يسحق ضيفه كييفو بثلاثية نظيفة

أخبار الآن | تورينو - إيطاليا - (وكالات)

أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الشوط الثاني، من المواجهة التي جمعت فريقه يوفنتوس بكييفو فيرونا , في ختام مباريات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

لكن ذلك لم يمنع السيدة العجوز من الفوز على ضيفها كييفو متذيل ترتيب الدوري الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكان متصدر البطولة متقدما بهدفين عندما أنقذ ستيفانو سورنتينو ركلة جزاء من رونالدو، الذي يتقاسم صدارة هدافي البطولة برصيد 14 هدفا، في الدقيقة 52.

وهز كل من دوغلاس كوستا وإيمري تشان ودانييلي روغاني الشباك لأول مرة هذا الموسم، ليستعيد يوفنتوس صدارته بفارق 9 نقاط عن نابولي الذي انتصر 2-1 على لاتسيو الأحد.

ويملك يوفنتوس 56 نقطة من 20 مباراة، إذ يسعى للقبه الثامن على التوالي، فيما يقبع كييفو في المركز الأخير بـ8 نقاط.

وصمد الفريق الضيف لمدة 13 دقيقة، إلى أن انطلق كوستا وسدد كرة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في المرمى.

وبعد مجهود فردي آخر انطلق باولو ديبالا ومرر الكرة إلى تشان، الذي سدد كرة منخفضة في مرمى سورنتينو، مسجلا هدفه الأول منذ انضمامه من ليفربول الإنجليزي.

وبعد إهدار ركلة جزاء، أضاع رونالدو فرصتين، إذ أطاح كرة خارج المرمى بعد تمريرة ديبالا العرضية، ثم مرت تسديدته بجوار المرمى بعد تمريرة أخرى من اللاعب الأرجنتيني.

وأضاف يوفنتوس الهدف الثالث بضربة رأس من روغاني بعد ركلة حرة نفذها فيدريكو برنارديسكي في الدقيقة 84.

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