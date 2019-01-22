رونالدو يمثل أمام القضاء الإسباني

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)



عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور جلسة الحكم النهائي في القضية المتهم فيها بالتهرب الضريبي، أثناء فترة لعبه في ريال مدريد.

رونالدو تواجد في المحكمة، لسماع الحكم، بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، ودفع غرامة تصل إلى 18.8 مليون يورو.

وتوصل رونالدو سابقًا إلى اتفاق مع المدعي العام وسلطات الضرائب في إسبانيا، بشأن هذا الحكم.



وأوضحت الصحيفة أن المحكمة رفضت طلب لاعب ريال مدريد السابق، بالدخول لقاعة المحكمة من الخلف، بحيث لا يمكنه التعرض للصحافة.

واختتمت بأن المحاكمة ستكون عبارة عن إجراء قانوني طبيعي، ولن تستغرق أكثر من دقائق معدودة، حيث سيقرأ القاضي الحكم النهائي في القضية بعد التوصل لاتفاق مسبق.

من جانبها قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن اللاعب البرتغالي وصل صباح اليوم إلى الأراضي الإسبانية وتوجه إلى المحكمة، وكان في حالة من الهدوء والراحة، حيث عانق الجماهير وكانت الابتسامة على محياه، كما رافقته صديقته جورجينا رودريجيز.

ولفتت إلى أن السلطات الإسبانية حرمت البرتغالي من أي إجراءات أمنية خاصة، حيث لم يتواجد معه حارسا شخصيا كما كان معتادًا في السابق.

فيما وصل تشافي ألونسو، لاعب الريال السابق، أيضا، إلى المحكمة، ليجلس على مقاعد المتهمين ويدافع عن نفسه، في قضية مماثلة.

وتطالب النيابة بسجن لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول السابق، 5 أعوام مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه في 3 جرائم تهرب ضريبي بين عامي 2010 و2012 بمبلغ مليوني يورو، علما بأنه يرفض الاعتراف بهذه التهم ويطالب بالبراءة.

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