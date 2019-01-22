البحرين تواجه كوريا الجنوبية.. الفوز مرهون بـ"أداء استثنائي"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يلتقي المنتخب البحريني، اليوم الثلاثاء (16:00 بتوقيت السعودية)، نظيره الكوري الجنوبي في مباراة ضمن دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2019، التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المنتخب البحريني تأهل عن المجموعة الاولى ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، في حين احتلّ خصمه الكوري صدارة المجموعة الثالثة. وتحتاج البحرين إلى أداء استثنائي أمام كوريا الجنوبية، ليكون لها أي فرصة في التأهل لدور الثمانية.

وكان الفريقان تواجها سابقاً لمرتين ضمن كأس آسيا. ففي العام 2007، فازت البحرين على كوريا الجنوبية بنتيجة 2/1 في دور المجموعات، لكنّ في العام 2011، ردّت كوريا على البحرين بالفوز بالنتيجة نفسها.

الجدير ذكره أنّ كوريا الجنوبية فازت ببطولة كأس آسيا مرتين عام 1956 و 1960.

إلى ذلك، يلتقي منتخبا العراق وقطر، اليوم أيضاً، ضمن مباريات البطولة.

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