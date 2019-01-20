نادال يتأهل للدور ربع النهائي في أستراليا

أخبار الآن | ميلبورن - أستراليا ( وكالات )

سحق الماتادور الإسباني رافائيل نادال خصمه التشيكي المخضرم توماس بيرديتش بثلاث مجموعات دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد في بطولة أستراليا الكبرى للتنس.

وتأهل نادال إلى ربع نهائي البطولة بعد هذا الفوز السهل الذي جاء بواقع ستة صفر، ستة واحد، وسبعة ستة.



وفي مواجهة ثانية، فاز الأمريكي فرانسيس تيافوي في عيد ميلاده على النجم البلغاري غريغور ديميتروف بثلاث مجموعات لمجموعة بسبعة خمسة وسبعة ستة وستة سبعة وسبعة خمسة، ليضرب موعدا مع نادال في ربع النهائي.

في السيدات، خيّبت النجمة الألمانية أنجيليك كيربر محبيها حين خسرت خسارة مذلة على يد الأمريكية المغمورة دانيل كولينز بالمجموعتين بصفر مقابل ستة واثنين مقابل ستة.

وفي مواجهة استعراضية بين عملاقات التنس المعتزلات، فازت كيم كليسترز ولي نا على ليندسي دافينبورت وريناي ستوبز بأربعة اثنين وأربعة ثلاثة.

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