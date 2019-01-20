سيرينا ويليامز تلتقي محبيها الأطفال أثناء مرانها

أخبار الآن | ميلبورن - أستراليا ( وكالات )

عقدت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة سبع مرات، حصة تمرّن خفيفة اليوم الأحد بحضور مشجعيها من محبي التنس الصغار.

وستلاقي ويليامز المصنفة الأولى العالمية سيمونا هاليب في الدور الرابع، بعد أن تأهلت الأخيرة على حساب فينوس، أخت سيرينا.

وكانت ويليامز قد سحقت خصمتها الأوكرانية ذات الثماني عشرة سنة ديانا ياسترمسكا في مواجهة الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس السبت.

يشار إلى أن ويليامز قد فازت بكل مجموعة لعبتها في مواجهات أستراليا المفتوحة هذا العام، وهي خسرت تسعة أشواط فقط في ثلاث مواجهات.

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