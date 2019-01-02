"كأس آسيا" على جوازات المسافرين بمطارات الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم بالإمارات، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن مبادرة يحظى بموجبها جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات الدولة الرئيسية بأختام دخول وخروج تحمل شعار البطولة على جواز سفرهم طوال مدة البطولة.



وتستضيف الإمارات النسخة السابعة عشر من بطولة كأس آسيا خلال الفترة من الخامس من شهر كانون الثاني/يناير الحالي إلى الاول من شهر شباط/فبراير المقبل، بهدف توسيع الاحتفاء باستضافة البطولة إلى جميع الجنسيات والثقافات من مختلف أنحاء العالم.



وأشارت صحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية اليوم الثلاثاء إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تضع فيه دولة الإمارات لمساتها الأخيرة استعدادا لانطلاق البطولة التي ستشهد 51 مباراة موزعة على ثمانية ملاعب عالمية في أربع مدن هي العين وأبو ظبي ودبي والشارقة.

وقال عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي مدير البطولة: "يمثل تقديم تذكار خاص بوضع شعار البطولة على جوازات المسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر مطارات الدولة خطوة جديدة ضمن برامجنا التي تعكس اعتزازنا بتنظيم البطولة، وتؤكد التزامنا المتواصل بتحقيق أهدافها بتلاقي كافة شعوب القارة عبر كرة القدم في وطن التسامح".

وأضاف: "حريصون في اللجنة المحلية العليا على تقديم المبادرات المهمة، التي تحقق الإضافة والإبهار التنظيمي. ومن خلال هذه المبادرة، سنسهم في توسيع أهداف البطولة والوصول بأهدافها إلى كافة شعوب القارة" موجها الشكر والتقدير للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وكافة مطارات ومنافذ الدولة.

مصدر الصورة: dubaisports

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