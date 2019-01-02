صورة وملايين الاعجابات... ما الذي جمع رونالدو والشيخ حمدان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

حظيت صورة نشرها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يلعب لصالح نادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، تجمعه مع ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال دقائق فقط أكثر من مليون إعجاب.

وكان مجلس دبي الرياضي، أعلن في وقت سابق حضور رونالدو لفعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويقام المجلس يومي 2 و3 يناير الجاري في منتجع مدينة جميرا، تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد"، وهي المشاركة الرابعة للنجم البرتغالي في المؤتمر.

كما نشر الشيخ حمدان الصورة على حسابه على موقع انستغرام معلقاً " لاعب رائع وصديق رائع "

وكان كريستيانو رونالدو، قد انضم في شهر نوفمبر الماضي إلى متابعي حساب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، والمعروف بـ"faz3".

وكان رونالدو نشر مجموعة من الصور الأخرى في دبي، خلال احتفالاته برأس السنة الجديدة.

مصدر الصورة : instagram

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