انطلاق النسخة الـ 13 لمؤتمر دبي الرياضي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت اليوم النسخة 13 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد".



ويتحدث في المؤتمر 13 شخصية عالمية من المعنيين بكرة القدم العالمية والأوروبية والآسيوية، عبر خمس جلسات متخصصة.



وتحمل الجلسة الأولى عنوان "الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم"، ويناقش المتحدثون خلالها محور تطوير اقتصاد قطاع كرة القدم العالمية.

وتركز الجلسة الثانية على العوائد الاقتصادية للأندية، حيث يستعرض خلالها مسؤولون من أهم الأندية الأوروبية، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مسؤول من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أساليب التخطيط المالي الناجحة في الأندية الأوروبية، وكيفية الاستثمار الجيد من خلال وضع الخطط الاقتصادية العملية والفعالة للأندية.

أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان "أبعاد متعددة"، ويظهر خلالها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الذي يحرص على الحضور للمرة الثالثة على التوالي لطرح أفكاره ورؤاه لتطوير كرة القدم العالمية، وتوسيع آفاق تأثيرها وتفعيل مختلف جوانبها.

وتدور الجلسة الرابعة حول "بورصة آسيا"، حيث تناقش محور اقتصادات الدوريات الآسيوية المحترفة، والقيمة السوقية للأندية واللاعبين، وتتميز هذه الجلسة بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، الذي يتحدث للمرة الأولى في المؤتمر.

ويُختتم اليوم الأول بجلسة تحمل عنوان "الفرص الاقتصادية للاعبين والمدربين"، وتناقش محور قيمة النجاح في المونديال، ويتحدث فيها كل من المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، واللاعب البرازيلي السابق، الظاهرة رونالدو، ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، بليز ماتويدي.

وسيحضر نجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضيف شرف من بين الشخصيات الرياضية العالمية التي ستتواجد في المؤتمر.

وتُستكمل غداً فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يشهد إقامة ثلاث ورش عمل، تقام في نادي النصر واتحاد كرة القدم.

وتحمل الورشة الأولى عنوان "الجديد في قوانين انتقالات اللاعبين"، والورشة الثانية بعنوان "التحليل الفني لكأس العالم روسيا 2018"، فيما تقام ورشة العمل الثالثة في اتحاد كرة القدم، وتحمل عنوان "تقنية الفيديو المساعد"، ويتحدث فيها الحكم الإيطالي السابق بيير لويجي كولينا.

مصدر الصورة: البيان

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