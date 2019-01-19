ليفربول يفاجئ "مشجعه الوفي" في عيد ميلاده الـ104

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (لوتس الزغبي)

في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة لا تنتهي من مشكلات الملاعب، شهد ملعب الإسماعيلي، أحداثا مكررة، مؤسفة، عرفتها الكرة المصرية مؤخرا، كان الظن أنها مضت إلى غير رجعة.

وألغى الحكم الكاميروني، نيون إيليوم، مباراة الإسماعيلي أمام ضيفه الأفريقي التونسي، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد دقائق طويلة استمر فيها هجوم الجماهير على طاقم الحكام عبر إلقاء الفوارغ وقوارير المياه على أرضية استاد الإسماعيلي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 87 بعد إلقاء الجماهير لقوارير المياه على أرضية الملعب، وعلى طاقم الحكام الكاميروني والحكم المساعد، ليستمر التوقف لنحو 45 دقيقة تداول خلالها طاقم التحكيم الأمر مع مراقب المباراة، واتخذ قرارا بعدم استكمالها.

ولم تفلح محاولات عدة لاستئناف دقائق المباراة الباقية ليتخذ الحكم قرار إنهاء المباراة ويهرع مع مساعديه إلى حجرات الملابس، محاطا بأفراد الأمن، وتحت سيل من المقذوفات البلاستيكية.

وكان الإسماعيلي متأخرا قبل إلغاء المباراة 1-2 بعدما كان متقدما بهدف في بداية المباراة.

وأدى احتساب الحكم إلى ركلتي جزاء للضيوف في نهاية الشوط الأول، الثانية بناء على إشارة من مساعده بعدما كان احتسب خطأ من خارج المنطقة، إلى ثورة المدرجات التي عطلت بداية الشوط الثاني نحو 15 دقيقة، قبل أن ينهي الحكم المباراة اضطراريا عقب العجز عن استكمالها.

المشاهد، التي لا تمت إلى الرياضة بصلة، أعادت فتح ملف شغب الملاعب المعهود في مصر، وهو ملف لم ينس بعد "مجزرة بورسعيد" في فبراير 2012، حين سقط أكثر من 70 قتيلا من مشجعي الأهلي عقب نهاية المباراة أمام المصري في واحدة من أسوأ الكوارث الكروية في العالم.

حادث مأساوي أدى إلى إلغاء بطولة الدوري في هذا الموسم، وعاشت الملاعب المصرية بعده، بصرف النظر عن استثناءات محدودة، من دون حضور جماهيري بالمدرجات قبل أن يتم السماح مؤخرا بعودة محدودة للجماهير يبدو أنها في طريقها لإعادة النظر.

والخطير في الأمر أن أحداث مباراة الإسماعيلي والأفريقي، الجمعة، تزامنت مع فرحة عارمة تعيشها مصر مؤخرا بنيل استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا في يونيو المقبل.

ووسط ترتيبات التجهيز للبطولة والحديث عن المواعيد وتجهيزات الملاعب جاءت واقعة الإسماعيلية لتمثل جرس إنذار مدو بشأن ملف يبدو أنه لن يغلق سريعا في الملاعب المصرية.

ورغم أنه من المستبعد أن تؤثر أحداث المباراة على تنظيم مصر البطولة، لاسيما مع ذكريات رائعة لاستضافة نسخة 2006 التي كانت في مصر، فإن المسألة تستدعي تحركا فوريا من جهات عدة لمعالجة أسباب المشكلة والتعرف على دوافعها.

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قدم المدرب الألماني يورغن كلوب، لفتة إنسانية رائعة تجاه مشجع عجوز لفريق ليفربول، بمناسبة احتفاله بذكرى ميلاده الـ104.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية إن مدرب "الريدز" بعث للمشجع الوفي، بيرنارد شيريدان، رسالة شخصية وكعكة عيد الميلاد وقميصا، إلى جانب تذاكر لحضور مباراة الفريق، أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر المصدر أن بيرنارد كان ولا يزال من المشجعين الأوفياء لليفربول، حيث يتابع باهتمام كل مباريات وأنباء الفريق، ويحضر معظم مبارياته منذ ما يناهز 96 عاما.

وتفاجأ المشجع بحضور ممثلي نادي ليفربول إلى منزله، الأسبوع الجاري، لتهنئته بمناسبة ذكرى ميلاده الـ104، وإهدائه بعض الهدايا الخاصة من يورغن كلوب.

وقال كلوب في الرسالة الموقعة باسمه "عزيزي بيرنارد، أتمنى لك شخصيا عيد ميلاد سعيدا، أتمنى أن تستمتع بالاحتفال به مع عائلتك وأصدقائك.. شكرا على تشجيعك المستمر لليفربول.. لن تسير لوحدك أبدا".

ذكر شيريدان "أشجع وبفخر ليفربول منذ طفولتي.. ساندت الفريق منذ عام 1923 في السراء والضراء".

وبدأ شيريدان مشاهدة مباريات "الريدز"، حين كان عمره لا يتجاوز 8 أعوام، حيث كان يسافر مع عمه لكل المدن لمساندة الفريق، قبل أن ينقل هذا الحب لأبنائه وأحفاده.

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يصر أحد أساطير فريق مانشستر يونايتد أن المدير الفني السابق للنادي جوزيه مورينيو تعمد أن يتم طرده من قلعة الشياطين الحمر.

فقد أصر اللاعب الأسطوري للفريق بول شولز، الذي كان أكثر المنتقدين للمدرب البرتغالي، إن مورينيو سعى إلى هذا الطرد، مشددا على أن الخلاف بينه وبين اللاعب أنطونيو فالنسيا هو سبب هذا الاعتقاد.

وكان جوزيه مورينيو قد طرد من تدريب الشياطين الحمر الشهر الماضي بعد بداية كارثية هذا الموسم، وخرج وبجعبته 15 مليون دولار كتعويض مالي.

ويبدو أن رأي شولز لم يتغير في المدرب السابق لمانشستر يونايتد، إذ أعاد التأكيد عليه مرة أخرى خلال مقابلة على القناة الثانية في التلفزيون النرويجي "تي في تو".

وقال شولز في المقابلة "شعرت بأن مورينيو لا يريد أن يبقى في أولد ترافورد.. لذلك فقد قام بهندسة عملية خروجه بصورة محكمة وكاملة في النهاية".

وأضاف "إن مؤتمراته الصحفية كانت مزعجة وسلبية.. لقد كان واضحا في نهاية المطاف أن اللاعبين لا يريدون أن يلعبوا له.. وحصل الأمر الصحيح في النهاية".

وأشار شولز إلى أن مورينيو كان يحاول على الأرجح أن يجد مخرجا من أولد ترافورد عندما حدث الجدل مع قائد الفريق فالنسيا، الذي لعب إلى جانبه بين عامي 2009 و2013.

ووصف شولز اللاعب فالنسيا بأنه "الرجل الأكثر لطفا في العالم"، مضيفا "من المستحيل أن تختلف معه"، واعتبر هذا التطور بأنه "إشارة كبيرة بأن هناك خطبا ما"، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ودافع شولز عن انتقاداته المتعلقة بأساليب مورينيو، خصوصا في الشهور الأخيرة من وجوده في مانشستر يونايتد، مشددا "باختصار كنت صادقا وأمينا بشأن شكوكي حياله وما رأيته منه".

وأوضح أن مورينيو بدأ بالشكوى منذ ما قبل بدء الموسم الكروي قائلا إن "اللاعبين ليسوا أكفياء بما فيه الكفاية، وهو ما لم أجبه منذ البداية".

يشار إلى مانشستر يونايتد حقق الفوز في 6 مباريات على التوالي منذ تولي أولي غونار سولشاير التدريب خلفا لمورينيو.

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