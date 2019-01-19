رونالدو يمثل أمام القضاء الاسباني الثلاثاء المقبل

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يمثل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء المقبل، أمام محكمة مدريد، التي ستحكم عليه بدفع غرامة قدرها 18,8 مليون يورو، بسبب تهربه من دفع الضرائب، وفق ما أعلن متحدث باسم المحكمة، الجمعة.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث قوله: "بعدما رُفض طلبه بالمثول عبر تقنية الاتصال بالفيديو، يتعين عليه (رونالدو) الحضور" إلى مقر المحكمة في شمال العاصمة الإسبانية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة القرار بشأن الغرامة التي يتوجب على نجم يوفنتوس الإيطالي دفعها، إضافة إلى حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

والغرامة المالية التي سيدفعها النجم السابق لريال مدريد، هي نتيجة اتفاق بين محاميه وسلطات الضرائب الإسبانية.

وفي حال لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، كان سيتحتم على أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، أن يواجه احتمال فرض غرامة قاسية تصل إلى 28 مليون يورو، وحكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف العام، بحسب نقابة الاختصاصيين في وزارة المالية.

إقرأ أيضاً:

مشجع يقتحم ملعب الجوهرة ويخطف سيلفي مع رونالدو (فيديو)