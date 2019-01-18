نادال يحجز مكانه في الدور الرابعة لبطولة أستراليا المفتوحة

أخبار الآن - ميلبورن - أستراليا ( وكالات )

سحق عملاق التنس الإسباني رافائيل نادال خصمه الأسترالي أليكس دي ميناور, في مواجهة الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة.

وفاز نادال على الشاب صاحب التسع عشرة سنة بالمجموعات الثلاث بواقع ، ستة واحد، ستة اثنين، وستة أربعة.

وكان اللاعبان قد التقيا العام الفائت في ويمبلدون، وفاز نادال وقتها بالنتيجة ذاتها.

ولم تفاجئ خسارة ميناور أحدا، لكن الأستراليين على المدرجات توقعوا أن يصمد أكثر بعد أن كان فاز بلقب بطولة سيدني الدولية الأسبوع الفائت.

والطريف أن هذه المواجهة كانت الثالثة لنادال أمام لاعبين أستراليين على التوالي في البطولة، وهو أقصاهم جميعا بطبيعة الحال.

وسيلاقي نادال في الدور الرابع التشيكي المخضرم توماس بيرديتش.

وفي مواجهة ثانية، تأهل الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت بدوره بعد فوز على الروسي كارين خاخانوف.

جاء الفوز دون عناء كبير بالمجموعات الثلاث بستة أربعة وسبعة خمسة وستة أربعة.

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