مواجهة نارية في كأس ملك أسبانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية في تكرار ٍ لنهائي النسخة الماضية.

برشلونة يسعى إلى مواصلة مسيرته بنجاح في الكأس، بعد أن ظفر بآخر 4 ألقاب.

كما تقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره جيرونا الذي يخوض ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أطاح بـ أتليتكو مدريد في الدور السابق.

أما خيتافي فسيواجه خيتافي، فيما يتواجه إسبانيول وريال بيتيس.

هذا وتقام تقام مباريات الذهاب منتصف الأسبوع المقبل على أرض: خيتافي، ريال مدريد، إشبيلية، إسبانيول. بينما تُقام مباريات الإياب في منتصف الأسبوع التالي.



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