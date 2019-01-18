فيدرر يبلغ الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة

أخبار الآن - ميلبورن - أستراليا ( وكالات )

تأهل السويسري روجر فيدرير إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة بعد فوزه بالمجموعات الثلاث دون رد على الأمريكي تيلور فريتز. فيدرر تمكن من حسم الفوز بسهولة بعدما فاز في المجموعات بواقع ستة اثنين، سبعة خمسة، وستة اثنين.

وفي مواجهة أخرى، تأهل النجم اليوناني الصاعد ستيفانوس تسيتسيباس بدوره بعد فوز على نيكولو بازيلاشفيلي من جورجيا بثلاث مجموعات لمجموعة، بستة ثلاثة وثلاثة ستة وسبعة ستة وستة أربعة، ليضرب موعدا مع روجر فيدرير.

كما تأهل التشيكي المخضرم توماس بيرديتش بدوره بعد فوز بثلاث مجموعات لمجموعة على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بخمسة سبعة وستة ثلاثة وسبعة خمسة وستة أربعة. في السيدات، أسعدت الأسترالية المصنفة الخامسة عشرة آشلي بارتي المشجعين على المدرجات حين فازت بسهولة على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين نظيفتين بسبعة خمسة وستة واحد، وذلك خلال مئة واثنتين وعشرين دقيقة.

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