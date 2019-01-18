شارابوفا تطيح حاملة لقب "أستراليا المفتوحة"

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أمتعت ماريا شارابوفا عشاق التنس في ملعب رود ليفر بأسلوبها الهجومي الشهير، لتطيح بكارولين فوزنياكي، حاملة اللقب من الدور الثالث، في بطولة أستراليا المفتوحة.

وفازت شارابوفا بصعوبة، وضربت الروسيةُ الحسناء، التي فازت في النقطة الثانية لحسم المباراة، موعدا في الدور الرابع مع الاسترالية آشلي بارتي.

وكان آخر لقب نالته شارابوفا في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" عام 2014.

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