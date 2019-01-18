باكو ألكاسير يخرج عن صمته.. ماذا قال بشأن رحيله عن برشلونة؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خرج هداف بوروسيا دورتموند، النجم الإسباني باكو ألكاسير عن صمته، ليكشف تفاصيل جديدة لرحيله عن ناديه السابق برشلونة. فألكاسير الذي يأتي ضمن قائمة اللاعبين الذين جذبوا الأنظار إليهم بقوة، يوضح أنّ "لم يكن يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع برشلونة، دون الشعر بأنه جزء من شيء ما"، ويقول في حديث نشره موقع صيحيفة "ماركا" الإسبانية: "نعم أنا سعيد لأنني لعبت هناك، فقد تعلمت من تجربتي مع برشلونة، لكن في النهاية تريد كلاعب أن تشعر بالاهتمام وأنا الآن سعيد للغاية".

ورأى ألكاسير (25 عاماً) أنه "من الصعب اللعب كمهاجم صريح لفريق كبير مثل برشلونة"، مؤكداً أنه "في النهاية، لا يتوقف الأمر عليه كلاعب، إذا لم يتم اختياره في التشكيلة الرسمية". ويضيف: "في هذه الحالة، يتم اتخاذ هذا النوع من القرارات من طرف المدرب، وما يمكنني القيام به هو التدرب والتحسن بشكل يومي".

وأشار ألكاسير إلى أنّ "عدم تسجيل الأهداف مع برشلونة لمدة تصل إلى 3 أشهر، أدخله في مرحلة سلبية"، موضاً أنّه "الآن يشعر بالإيجابية والثقة بالنفس".

وأعرب النجم الإسباني عن "تمنياته في أن يحافظ فريقه بوروسيا دورتموند على مستواه الحالي، وهو الذي يتصدر الدوري الألماني"، لافتاً إلى أنّ "الأهم هو تركيز الفريق على نفسه، مواصلة العمل بشكل مكثف للتقدم أكثر وأكثر".

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