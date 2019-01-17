تحدي الـ10 سنوات.. نجوم الكرة يشاركون بجنون الهاشتاغ الجديد
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا صن )
جنون مواقع التواصل الاجتماعي الجديد في تحدي العشر سنوات #10YearChallenge وصل إلى عالم كرة القدم ، فبين من شارك صورته اليوم وصورة قبل عشر سنوات، شارك مشجعوا بعض الأندية بالتحدي بأسلوب ساخر من الفرق المنافسة ، نستعرض معكم هنا بعض صور أطرف وأبرز المشاراكات في التحدي الجديد :
1- مشجعوا نادي أرسينال سخروا من الخصم توتنهام بصورة لخزانتين متطابقتين فارغتين في إشارة لقلة الجوائز التي فاز بها توتنهام . .
2- أما أجرأ ما نشر في تحدي العشر سنوات كانت السخرية من نادي "في لايبزيغ " الذي أسس قبل 10 سنوات فقط،
عدد من النجوم أيضاً شاركوا بأنفسهم بالتحدي بنشر صورهم اليوم وقبل 10 أعوام
3- المصارع الإيرلندي كونور ماكجريجور
4- لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا
5- لاعب ويمبلدون الانجليزي أديبايو أكينفينوا
6- إيان رايت و ألان شيرير.
بلا ربطات عنق ، أو سترات رسمية ، لا يزال النجمان صديقان على الرغم من مرور الزمان .
7- لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتدل ريو فرديناند
8- لاعب ليستر سيتي جامي فاردي
9-لاعب مانشستر يونايتد أنطونيو فالينسيا
10- لاعب ستوك سيتي الإنجليزي
11- لاعب مانشستر سيتي إلياكويم مانجالا
12- لاعب نادي بوروسيا ديرتموند اكسيل فيستل
13- لاعب مانشتر يونايتد ديوغو دالوت
14- لاعب أرسينال لوران كوسيلني
15- لاعب نادي كريستال بالاس الانجليزي بابي سواري
16- لاعب ويست هام مانويل لانزينى
مصدر الصور: THE SUN
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