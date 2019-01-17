تحدي الـ10 سنوات.. نجوم الكرة يشاركون بجنون الهاشتاغ الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا صن )

جنون مواقع التواصل الاجتماعي الجديد في تحدي العشر سنوات #10YearChallenge وصل إلى عالم كرة القدم ، فبين من شارك صورته اليوم وصورة قبل عشر سنوات، شارك مشجعوا بعض الأندية بالتحدي بأسلوب ساخر من الفرق المنافسة ، نستعرض معكم هنا بعض صور أطرف وأبرز المشاراكات في التحدي الجديد :

1- مشجعوا نادي أرسينال سخروا من الخصم توتنهام بصورة لخزانتين متطابقتين فارغتين في إشارة لقلة الجوائز التي فاز بها توتنهام . .

2- أما أجرأ ما نشر في تحدي العشر سنوات كانت السخرية من نادي "في لايبزيغ " الذي أسس قبل 10 سنوات فقط،

عدد من النجوم أيضاً شاركوا بأنفسهم بالتحدي بنشر صورهم اليوم وقبل 10 أعوام

3- المصارع الإيرلندي كونور ماكجريجور

4- لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا

5- لاعب ويمبلدون الانجليزي أديبايو أكينفينوا

6- إيان رايت و ألان شيرير.

بلا ربطات عنق ، أو سترات رسمية ، لا يزال النجمان صديقان على الرغم من مرور الزمان .

7- لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتدل ريو فرديناند

8- لاعب ليستر سيتي جامي فاردي

9-لاعب مانشستر يونايتد أنطونيو فالينسيا

10- لاعب ستوك سيتي الإنجليزي

11- لاعب مانشستر سيتي إلياكويم مانجالا

12- لاعب نادي بوروسيا ديرتموند اكسيل فيستل

13- لاعب مانشتر يونايتد ديوغو دالوت

14- لاعب أرسينال لوران كوسيلني

15- لاعب نادي كريستال بالاس الانجليزي بابي سواري

16- لاعب ويست هام مانويل لانزينى

مصدر الصور: THE SUN

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