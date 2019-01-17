عاجل

تحدي الـ10 سنوات.. نجوم الكرة يشاركون بجنون الهاشتاغ الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا صن ) 

جنون مواقع التواصل الاجتماعي الجديد في تحدي العشر سنوات #10YearChallenge وصل إلى عالم كرة القدم ، فبين من شارك صورته اليوم وصورة قبل عشر سنوات، شارك مشجعوا بعض الأندية بالتحدي بأسلوب ساخر من الفرق المنافسة ، نستعرض معكم هنا  بعض صور أطرف وأبرز المشاراكات في التحدي الجديد : 

1- مشجعوا نادي أرسينال سخروا من الخصم توتنهام بصورة لخزانتين متطابقتين فارغتين في إشارة لقلة الجوائز التي فاز بها توتنهام . .

2- أما أجرأ ما نشر في تحدي العشر سنوات كانت السخرية من نادي "في لايبزيغ " الذي أسس قبل 10 سنوات فقط، 

 عدد من النجوم أيضاً شاركوا بأنفسهم بالتحدي بنشر صورهم اليوم وقبل 10 أعوام 

3- المصارع الإيرلندي كونور ماكجريجور

4- لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا 

5- لاعب ويمبلدون الانجليزي أديبايو أكينفينوا

6- إيان رايت و ألان شيرير.

بلا ربطات عنق ، أو سترات رسمية ، لا يزال النجمان صديقان على الرغم من مرور الزمان . 

7- لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتدل ريو فرديناند 

8- لاعب ليستر سيتي جامي فاردي

9-لاعب مانشستر يونايتد أنطونيو فالينسيا

10- لاعب  ستوك سيتي  الإنجليزي 

11- لاعب مانشستر سيتي إلياكويم مانجالا

12-  لاعب نادي بوروسيا ديرتموند اكسيل فيستل 

13- لاعب مانشتر يونايتد ديوغو دالوت

14- لاعب أرسينال لوران كوسيلني

15- لاعب نادي كريستال بالاس  الانجليزي بابي سواري

16-  لاعب ويست هام مانويل لانزينى

 

مصدر الصور: THE SUN 

اقرأ أيضاً : 

شاهد مشاركة مشاهير العرب في تحدي الـ10 سنوات.. الصور صادمة

إبراهيموفيتش يفتح النار على رونالدو بتصريحات ساخرة وهجومية! 

#تحدي العشر سنوات #10YearChallenge #تحدي #كرة قدم

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المزيد من الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...