انتهاء منافسات الدور الأول لكأس آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

انتهت مساء الخميس مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

ومع انتهاء منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة، تحددت أسماء 16 منتخبا تأهلوا للدور المقبل، الذي ضم 6 متصدرين و6 وصفاء و4 منتخبات حلت بالمركز الثالث، فيما ودع 8 منتخبات البطولة.

وتأهلت 7 منتخبات عربية لدور الـ16 هي الإمارات والبحرين والأردن والعراق والسعودية وعمان وقطر، فيما ودعت 4 منتخبات عربية من الدور الأول هي سوريا وفلسطين ولبنان واليمن.

ومن أبرز المواجهات التي سيشهدها دور الـ16، مواجهة قوية بين اليابان والسعودية.

وستخوض منتخبات البحرين وعمان والسعودية مواجهات صعبة جدا أمام "عمالقة" القارة، كوريا الجنوبية وإيران واليابان، على التوالي.

أما منتخبا الإمارات والأردن فلديهما مواجهتين أسهل نسبيا، أمام قيرغستان وفيتنام على الترتيب، مما يعطيهما فرصة للوصول للدور ربع النهائي.



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