لاعب ياباني بعمر 52 عام يمدد عقده مع ناديه

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قام أسطورة كرة القدم الياباني المهاجم، الدولي السابق كازويوشي ميورا، بتمديد عقده مع ناديه الحالي يوكوهاما الذي يلعب في الدرجة الثانية.



ميورا الذي سيخوض موسمه الرابع والثلاثين في مسيرته الاحترافية وفقا لحسابات فريقه، حطم عام 2017 الرقم القياسي للعب أطول فترة ممكنة احترافيا، كما بات أكبر لاعب سنا يسجل هدفا، وهما رقمان قياسيان كانا بحوزة الأسطورة الإنجليزي ستانلي ماتيوس.



وقال هذا اللاعب الملقب بـ"الملك كازو": "أريد أن أتدرب بشكل جديّ كل يوم، ولعب أكبر قدر ممكن من المباريات.

وخاض ميورا الذي قال إنه يريد مواصلة اللعب حتى بلوغ الستين من عمره، العام الماضي 9 مباريات بقميص يوكوهاما، الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2005، لكنه فشل في هز الشباك.

وساهم المهاجم الياباني في دخول كرة القدم في بلاده عالم الاحتراف مع انطلاق دوري المحترفين عام 1993، وشارك في أول مونديال لمنتخب بلاده عام 1998 في فرنسا، ودافع عن ألوان منتخب "الساموراي" في 89 مباراة وسجل 55 هدفا.



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