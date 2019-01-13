الأهلي يفوز على فيتا كلوب بهدفين نظيفين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بتحقيق فوز ثمين على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد برج العرب في الإسكندرية، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة القارية.

سجل هدفي الأهلي، ناصر ماهر في الدقيقة 65، وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 79، ليقتنص المارد الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في مشواره الإفريقي، فيما أكمل الفريق الكونغولي اللقاء بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد لاعبه مونديا كالونغي في الدقيقة 37.

ومنح الفوز الأهلي أول ثلاث نقاط له في المجوعة الرابعة لدوري الأبطال الإفريقي، ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف سيمبا التنزاني; الذي فاز اليوم أيضًا على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، بينما ظل فيتا كلوب بدون نقاط في المركز الثالث.

وسيخوض الأهلي الجولة الثانية في دور المجموعات الإفريقي، يوم الجمعة المقبل، عندما يحل ضيفًا على فريق شبيبة الساورة الجزائري، فيما يستضيف فيتا كلوب الكونغولي فريق سيمبا التنزاني يوم السبت القادم.

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