الأسترالي دي مينار يتوج بلقب بطولة سيدني للتنس

أخبار الآن | سيدني - أستراليا ( وكالات )



أحرز الاسترالي اليافع اليكس دي مينار لقبه الأول في جولات رابطة محترفي التنس وتوج بلقب سيدني الدولية بفوزه على الإيطالي اندرياس سيبي في المباراة النهائية يوم السبت.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما والمصنف عالميا في المركز الـ 29 خاض النهائي بعد ساعات من فوزه على الفرنسي جايل سيمون في مباراة نصف النهائي التي كانت قد عطلتها الأمطار مساء الجمعة.

إلا أن الاسترالي الشاب لم يبد عليه الإرهاق وكسب نظيره الإيطالي في النهائي بنتيجة سبعة خمسة، وسبعة ستة.



يذكر أن مينار لم يخسر أي مجموعة طوال البطولة.

ويتوجه اللاعب الاسترالي إلى مليبورن مباشرة للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة حيث يفتتح حملته يوم الإثنين أمام البرتغالي بيدرو سوسا.





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