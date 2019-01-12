من جديد.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة ضمن "ليفربول"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز لاعب نادي "ليفربول" النجم المصري محمد صلاح، الجمعة الماضي، بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، وذلك خلال المران الجماعي للنادي.

وحصل صلاح على أعلى نسبة من التصويت بين جماهير الريدز، متفوقاً على كلا من فيرجيل فان دايك، والسويسري شيردان شاكيري.

وكان صلاح تألق خلال الشهر الماضي، حيثُ سجّل 7 أهداف مع ليفربول خلال مشاركته في 8 مباريات (6 في البريميرليغ وهدف في مرمى نابولي بدوري أبطال أوروبا)، كما أنّه صنع 3 أهداف لزملائه.

وعقب تتويجه، أعرب صلاح عن سعادته الغامرة بحصول على هذه الجائزة وذلك للمرة الثانية خلال هذا الموسم، وقال: "كان ديسمبر/كانون الأول شهراً رائعاً لنا جميعاً، وأنا سعيد للغاية بما تحقق. القدرة على مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات هو أهم شيء بالنسبة لنا جميعاً".

وفي تصريحات خاصة للموقع الرسمي للريدز، أكد صلاح أنّ "النادي بحاجة للإستمرار على النهج الذي هو عليه، في حين أنه أظهر ردة فعل جيدة بعد خسارة المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي، وهذا أمر هام جداً بالنسبة لنا كفريق وللنادي". وتابع: "علينا أن نظهر ردة الفعل هذه، أنا متحمس للقاء الغد أمام برايتون، وأعتقد أنها ستكون مباراة جيدة للغاية".

ورداً على سؤال عن هدفه المفضل خلال الشهر الماضي، قال صلاح: "أعتقد أنني سأختار الهدف في مرمى نابولي، كانت أهم مباراة لنا في تلك الفترة وأنا سعيد لأنني تمكنت من التسجيل. لذا سأختار ذلك الهدف".

وعن حصوله على جائزة أفضل لاعب أفريقي للسنة الثانية على التوالي، قال: "أنا دائماً سعيد للغاية للفوز بهذه الجائزة، لقد كان دائماً أمرا خاصاً بالنسبة لي للفوز بها، ولا بد لي من القول أيضاً أن ساديو ماني يستحق أيضاً الجائزة لأنه خاض عاماً لا يُصدق، ولكن أنا سعيد بشأن الجائزة".

(غول العربي)

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